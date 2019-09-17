Рекордное количество экипажей Ил-76 примет участие в учениях «Центр-2019»

Москва, 17 сентября. В учениях «Центр-2019» примет участие рекордное количество самолетов Ил-76, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в настоящее время в рамках учений около 80 экипажей самолетов Ил-76 ВТА Воздушно-космических сил переброшены на оперативные аэродромы в четырех регионах России: Рязанской, Ивановской, Саратовской и Ульяновской областях.

«Впервые такое количество самолетов ВТА будет задействовано в десантировании личного состава и техники подразделений ВДВ одновременно на одной площадке приземления», — подчеркнули в министерстве.

В учениях также принимают участие сразу пять авиационных полков Тверского и Оренбургского соединений ВТА, а также Центра боевого применения и переучивания лётного состава ВТА. В настоящее время летчики и штурманы готовятся к массовому десантированию, изучают маршруты выполнения полетов с четырех аэродромов и района выброски десанта. Кроме того, они занимаются и вопросами организации воздушного движения в плотных строевых порядках, пишет РИА Новости.