Госдума в первом чтении одобрила создание единого реестра сведений о населении

Москва, 17 сентября. Госдума приняла в первом чтении проект о едином информационном ресурсе, содержащем сведения о населении России. Автором поправок выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Законопроектом предусмотрено создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Формирование и ведение ресурса поручено Федеральной налоговой службе», — рассказал об инициативе глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
В соответствии с документом ресурс будет включать как базовые сведения, в числе которых ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, так и дополнительные — семейное положение, родственные связи и другие.
«Данная система позволит получить быстрый и защищенный доступ к любой информации, которую государство собрало о конкретном человеке», — отметил парламентарий.
При этом он напомнил, что цель проекта – максимальное снижение объема документооборота между ведомствами и полное внедрение принципа «одного окна» во всех взаимодействиях граждан и юридических лиц с государством.
«Например, для получения какого-либо разрешения, лицензии не нужно представлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств. Все будет доступно через систему информационного ресурса о населении Российской Федерации», — рассказал Левин.
В результате реализации законопроекта юридически значимые электронные госреестры должны начать действовать как суперсервисы. Система в автоматическом режиме будет обеспечивать конкретному человеку необходимые именно ему госуслуги в электронном виде, обратил внимание депутат.
«Посещать ведомства, чтобы получить бумажные свидетельства больше не потребуется», — указал он.
Важно, что система не только хранит информацию в структурированном виде, но и анализирует содержимое различных ведомственных баз данных на предмет поиска и устранения ошибок, добавил Левин. Он подчеркнул, что у Федеральной налоговой службы высокая система защищенности данных.
«Вход с различных реестров в эту систему фиксируется, невозможно осуществить заход, который не будет зафиксирован. Кроме того, все ведомства и министерства могут запрашивать информацию в этом ресурсе исключительно в рамках своей компетенции», — подытожил Левин.
В беседе с корреспондентом ФАН инициативу оценил депутат Михаил Щапов.
«В целом идея самого законопроекта скорее правильная. Существует почти 200 баз данных о россиянах. Часто информация в них неактуальна, ведомства путаются в этих базах, нет понятных правил получения информации, во многих случаях необходимость предоставлять информацию возлагается на гражданина, хотя чиновники могли бы получить ее в нужном ведомстве самостоятельно», — рассказал Щапов.
Единый реестр информации о гражданах в теории позволяет упростить эти процедуры, избавить нас от постоянных запросов на информацию, ускорить межведомственное взаимодействие, сделать бюрократию немного более эффективной, считает член комитета по бюджету и налогам.
При этом парламентарий отметил, что опасения с точки зрения реализации инициативы у него вызывают вопросы сохранности данных и формирования самого реестра.
«Закон о персональных данных действует уже довольно давно, и мы неоднократно видели, что он фактически не обеспечивает сохранность информации. Мы неоднократно наблюдали утечки огромного объема данных: на черном рынке регулярно появляются данные миллионов россиян», — отметил Щапов.
Активная дискуссия о необходимости усиления контроля за персональными данными началась этой весной, напомнил парламентарий.
«В Госдуме создана специальная рабочая группа по персональным данным, членом которой я являюсь. Необходимо повышение ответственности проверяющих органов и хранилищ данных. Пока же есть серьезные вопросы относительно надежности хранения данных в новом создаваемом реестре», — подытожил Щапов.