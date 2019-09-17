Госдума в первом чтении одобрила создание единого реестра сведений о населении

Москва, 17 сентября. Госдума приняла в первом чтении проект о едином информационном ресурсе, содержащем сведения о населении России. Автором поправок выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Законопроектом предусмотрено создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Формирование и ведение ресурса поручено Федеральной налоговой службе», — рассказал об инициативе глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В соответствии с документом ресурс будет включать как базовые сведения, в числе которых ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, так и дополнительные — семейное положение, родственные связи и другие.

«Данная система позволит получить быстрый и защищенный доступ к любой информации, которую государство собрало о конкретном человеке», — отметил парламентарий.

При этом он напомнил, что цель проекта – максимальное снижение объема документооборота между ведомствами и полное внедрение принципа «одного окна» во всех взаимодействиях граждан и юридических лиц с государством.

«Например, для получения какого-либо разрешения, лицензии не нужно представлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств. Все будет доступно через систему информационного ресурса о населении Российской Федерации», — рассказал Левин.

В результате реализации законопроекта юридически значимые электронные госреестры должны начать действовать как суперсервисы. Система в автоматическом режиме будет обеспечивать конкретному человеку необходимые именно ему госуслуги в электронном виде, обратил внимание депутат.

«Посещать ведомства, чтобы получить бумажные свидетельства больше не потребуется», — указал он.

Важно, что система не только хранит информацию в структурированном виде, но и анализирует содержимое различных ведомственных баз данных на предмет поиска и устранения ошибок, добавил Левин. Он подчеркнул, что у Федеральной налоговой службы высокая система защищенности данных.

«Вход с различных реестров в эту систему фиксируется, невозможно осуществить заход, который не будет зафиксирован. Кроме того, все ведомства и министерства могут запрашивать информацию в этом ресурсе исключительно в рамках своей компетенции», — подытожил Левин.

В беседе с корреспондентом ФАН инициативу оценил депутат Михаил Щапов.

«В целом идея самого законопроекта скорее правильная. Существует почти 200 баз данных о россиянах. Часто информация в них неактуальна, ведомства путаются в этих базах, нет понятных правил получения информации, во многих случаях необходимость предоставлять информацию возлагается на гражданина, хотя чиновники могли бы получить ее в нужном ведомстве самостоятельно», — рассказал Щапов.

Единый реестр информации о гражданах в теории позволяет упростить эти процедуры, избавить нас от постоянных запросов на информацию, ускорить межведомственное взаимодействие, сделать бюрократию немного более эффективной, считает член комитета по бюджету и налогам.

При этом парламентарий отметил, что опасения с точки зрения реализации инициативы у него вызывают вопросы сохранности данных и формирования самого реестра.

«Закон о персональных данных действует уже довольно давно, и мы неоднократно видели, что он фактически не обеспечивает сохранность информации. Мы неоднократно наблюдали утечки огромного объема данных: на черном рынке регулярно появляются данные миллионов россиян», — отметил Щапов.

Активная дискуссия о необходимости усиления контроля за персональными данными началась этой весной, напомнил парламентарий.