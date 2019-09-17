Газопровод «Северный поток — 2» построен на 81%

Москва, 17 сентября. «Газпром» уложил уже свыше 1,9 тысячи километров газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, строительство таким образом завершено на 81%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода — около 81% от его общей протяженности», — говорится в сообщении холдинга.

Как напоминает «Ридус», проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод намерены достроить в 2019 году. Маршрут проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств. Как пишет Infox.ru, пока что разрешение на строительство не дала и Дания.

Москва и Германия неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является сугубо экономическим проектом. Ранее председатель бундестага Вольфганг Шойбле отметил, что в настоящее время действия, направленные против российского газопровода, могут навредить Европе.