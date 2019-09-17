Искупавшаяся в «шоколадной» ванне ульяновская чиновница извинилась за скандальное фото

Самара, 17 сентября. Бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области Светлана Опенышева извинилась за скандальную фотографию в «шоколадной» ванне. Свое обращение она опубликовала на странице в Facebook.

Опенышева во время отдыха в санатории Азербайджана приняла нафталановую ванну. Во время процедур женщина сделала селфи и опубликовала на своей странице в Instagram.

«Много шоколада не бывает», — подписала она пост.

Публикация вызвала общественный резонанс и резкую критику со стороны губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Пост подчиненной он назвал «чудачеством» и призвал Опенышеву «жить более скромно». Началась служебная проверка, чиновница написала заявление об увольнении.

Уже бывший руководитель аппарата губернатора и правительства удалила пост с «шоколадной» ванной и принесла извинения.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост, — констатировала Опенышева в соцсети. — Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло».

Искупавшаяся в «шоколадной» ванне ульяновская чиновница добавила, что фотографией хотела лишь поделиться впечатлениями о «замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что Морозов был слишком строг к подчиненной — женщине достаточно было принести извинения. Он напомнил, что губернатор и сам ранее попадал в скандальную ситуацию из-за неудачной фотографии.