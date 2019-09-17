Москва, 17 сентября. Новая система накопительных пенсий в России, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года. Об этом рассказали в Минфине.

Стали известны вероятные сроки реализации новой пенсионной реформы в России. Как уточнили в ведомстве, сейчас россияне пассивно участвуют в формировании своего пенсионного дохода. Как пишет ТАСС, в министерстве планируют обсудить документ, тест которого еще не был обнародован, до конца сентября. Ожидается, что эксперты внесут поправки в отдельные законодательные акты по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

В начале сентября стало известно, что министерство финансов разработало законопроект о новой системе добровольных накоплений. Проект отправлен на согласование в Минтруд.

Документ носит рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Основными элементами гарантированного пенсионного продукта названы «добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан».

Ранее сообщалось, что в скором времени ведомство планирует направить документ на общественное обсуждение, после чего он будет внесен в правительство.

Стало известно, что правительство России поддержало законопроект о праве на получение негосударственной пенсии в 55 и 60 лет. Законопроект предлагает снизить возраст выхода на негосударственную пенсию до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Он также гарантирует назначение негосударственной пенсии инвалидам и работникам Крайнего Севера, а также другим лицам, которые обладают правом на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Напомним, ежегодная индексация пенсий закончилась 1 сентября 2019 года. Напомним, в этом году была проведена самая значительная индексация страховых пенсий — на 7,05%. Некоторые категории пенсионеров получили и другие дополнительные выплаты. При этом никаких заявлений на пересчет пенсионерам подавать было не надо. По данным Пенсионного фонда РФ, беззаявительные перерасчеты завершатся 1 сентября 2019 года.