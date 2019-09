Представитель Дерипаски раскрыл причину иска бизнесмена к западным СМИ

Москва, 17 сентября. Представитель Олега Дерипаски назвал причину, по которой бизнесмен подал иск к иностранным изданиям The Nation, The Telegraph и The Times. Дерипаска обратился в Краснодарский краевой арбитражный суд, поскольку публикации в западных СМИ стали основанием для применения к нему персональных санкций США.

Представитель бизнесмена напомнил, что еще в марте 2019 года Дерипаска подал иск против министерства финансов США, чтобы оспорить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснований для этих ограничений американский Минфин сослался только на три статьи, которые были опубликованы в The Nation, The Telegraph и The Times более десяти лет назад.

Представитель российского бизнесмена заявил, что все обвинения в адрес Дерипаски, о которых шла речь в этих статьях, не имели под собой никаких оснований и основывались на словах конкурентов главы «Русала», а также на слухах и домыслах.

«Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», — подчеркнул представитель Дерипаски.

Он также отметил, что действующий процессуальный кодекс позволяет гражданину РФ защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту жительства.

«В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в арбитражный суд Краснодарского края», — пояснил представитель бизнесмена РИА Новости.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Олега Дерипаски к британским СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited, а также к американскому журналу The Nation Company LLC. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск российского бизнесмена был подан 13 сентября. В пресс-службе суда сообщили, что слушания по делу еще не назначены.