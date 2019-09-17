Эксперт объяснил претензии правительства к закону о запрете баров в жилых зонах

В России обсуждаются новые возможные запреты на продажу алкоголя. Правительство одобрило концепцию законопроекта депутатов Госдумы, по которому под запретом могут оказаться бары и кафе в зоне жилой застройки. Рассматриваем возможные варианты дальнейшей судьбы этого законопроекта.

Законопроект внесли более года назад депутаты Госдумы Милонов, Сидякин, Марков, Гильмутдинов, Панина и Павлова. Как указывали парламентарии в пояснительной записке, текст закона инициирован из-за многочисленных обращений и жалоб жителей многоквартирных домов, в зоне которых располагаются кафе и бары, круглосуточно торгующие алкоголем.

«На сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной», — говорится в сопровождающем документе.

Депутаты предложили предоставить собственникам помещений многоквартирных домов в соответствии с ЖК РФ самим решать судьбу шумных баров и кафе по соседству. Также выдвигается идея полностью запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях.

«Проблематика понятна — это шум от ночных кафе и баров, уличных пивных, — объясняет гендиректор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. — Но это процентов пять жалоб, должна ли из-за этого страдать вся отрасль? Возможно, регулированием работы таких заведений должны больше заниматься правоохранительные органы — чтобы их деятельность не мешала жителям соседних домов. Но учитывая наш тип застройки, от законопроекта пострадает, в первую очередь, малый бизнес».

По мнению эксперта, вместо того, чтобы радикально менять жизнь малого бизнеса в этой сфере, стоит расширить полномочия регионов и предоставить им на местах выбирать действующие нормы для охраны спокойствия своих жителей.

«К примеру, вы знаете, что в Санкт-Петербурге действует местный закон о запрете на продажу алкоголя в магазинах с 22 часов, — напомнил Максим Черниговский. — При этом именно в Петербурге большинство баров, кафе и пивных точек расположены в центре города именно в жилых кварталах — это наша история, особенность и даже достопримечательность. Возможно, не стоит распространять такой закон на большие города вроде Москвы и Петербурга, а сделать гибче — отталкиваться от ситуации в каждом городе и районе, вплоть до конкретных улиц. Жестче относиться к конкретным предприятиям общепита, которые не могут обеспечить требования со стороны правоохранительных органов и жильцов».

В отзыве правительства на думский законопроект авторов попросили дополнить пояснительную записку к законопроекту «статистическими и иными данными, свидетельствующими о неэффективности действующих норм законодательства и наличии проблем правоприменения». Кроме того, в правительстве признали, что законопроект в его оригинальном виде может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, привести к закрытию предприятий малого бизнеса и снижению активности российских предпринимателей. Так, сомнению подверглось предложение депутатов разрешить работу только барам и ресторанам площадью не менее 20 квадратных метров.

С учетом замечаний правительства законопроект отправляется на рассмотрение в комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а после — на первое чтение. Ожидается, что уже ко второму чтению этот законопроект изменят так, чтобы он не угрожал столь тревожными последствиями малому предпринимательскому бизнесу.