Дипломат назвал причины гибели российских туристов в Турции

Москва, 17 сентября. Глава консульского отдела посольства Российской Федерации в Турции Антон Скворцов рассказал, от чего российские путешественники умирают в этой стране. По словам дипломата, с мая текущего года в Турции скончалось свыше 88 граждан РФ.

Он указал на то, что такая большая цифра объясняется легкомыслием самих путешественников, поскольку российский турист расслабляется уже в самолете.

Что касается причин гибели российских путешественников в Турции, он отметил, что в последнее время в стране резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с пешеходами из РФ.

«Отрицательную статистику также формируют пожилые туристы, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины на последних сроках», — передает «Интерфакс» слова Скворцова.

Также он обратил внимание на то, что случаются трагедии с детьми, когда родители неоправданно полагаются на персонал гостиницы. Помимо этого, несчастные случаи происходят во время занятия экстримом.

Участники круглого стола в Общественной палате (ОП) отметили, что каждый день в Турции находятся около 300 тыс. российских туристов, что сравнимо с населением небольшого города, «где также происходят несчастные случаи».

Напомним, в начале сентября несчастный случай с россиянкой случился в гостинице в Бодруме. Руку ребенка засосало в трубу бассейна. После того, как несовершеннолетнюю девочку смогли достать из воды, ее экстренно госпитализировали. Однако ее состояние было крайне тяжелым. Медики делали все возможное, чтобы спасти девочку, но их усилия оказались тщетны.