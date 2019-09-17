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Родители погибших в Беслане детей получат ежемесячную надбавку к пенсии

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Родители погибших в Беслане детей получат ежемесячную надбавку к пенсии

Владикавказ, 17 сентября. Родители детей, погибших во время теракта в Беслане, получат надбавку к пенсии, сообщил министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев на заседании правительства республики.

По его словам, власти Северной Осетии направят более пяти миллионов рублей на ежемесячные надбавки к пенсии родителям детей-жертв теракта. Сумма надбавки составит три тысячи рублей за каждого погибшего в результате атаки боевиков ребенка, добавил Хубаев.

«Получателями пенсии из числа родителей погибших являются 79 человек», — сказал республиканский министр.

Выплаты планируется начать с 1 января 2020 года.

Напомним, террористы ворвались на школьную линейку в бесланскую школу 1 сентября 2004 года. Боевики взяли в заложники более 1,2 тысячи человек и удерживали их в спортзале на протяжении трех дней. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей.

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Источник: ТАСС
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