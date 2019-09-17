Судно с мигрантами потерпело крушение у берегов Туниса, есть жертвы

Тунис, 17 сентября. Судно, перевозившее мигрантов, потерпело крушение у берегов Туниса. Как сообщают СМИ, по меньшей мере два человека погибли, судьба еще 14 неизвестна.

Крушение произошло в 10 километрах от береговой линии в районе города Сфакс. Спасти удалось девять человек, находившихся на борту судна. Спасательная операция продолжается. Сообщается, что все люди, находившиеся на борту судна, были выходцами из Туниса.

Как передает Reuters, в 2019 году у берегов Туниса произошли две крупные трагедии, связанные с гибелью мигрантов. В июле потерпело крушение судно, перевозившее 86 мигрантов из Ливии в Европу. В июне затонуло судно, перевозившее из Ливии 65 человек.

Напомним, в Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году начался кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. В связи с безработицей многие граждане страны вынуждены мигрировать за рубеж в поисках лучшей жизни.

Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.