Главе Sputnik Молдавия предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

Кишинев, 17 сентября. Главному редактору информагентства Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств через структуры молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.

По словам Новосадюка, он отпущен на 60 дней под подписку о невыезде. При этом Новосадюк может покидать территорию Молдавии с разрешения властей.

17 сентября стало известно, что сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержал главного редактора информационного агентства Sputnik Владимира Новосадюка по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Кроме того, 16 сентября молдавские правоохранители задержали двух депутатов парламента от партии «Шора» Регину Апостолову и Марину Таубер, которых также подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Стоит отметить, что Новосадюк упоминался в отчете международного агентства Kroll, которое расследовало хищение одного миллиарда евро из банков Banca Sociala, Banca de Economii и Unibank. Именно в этом отчете также фигурируют депутаты от партии «Шора» Таубер и Апостолова.

По словам исполняющего обязанности генпрокурора Молдавии Дмитрия Робу, Таубер и Апостолова якобы входили в преступную группу, которую возглавлял бизнесмен Илан Шор. При этом летом 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за хищение денежных средств. Бизнесмен обжаловал приговор, а также смог возглавить партию и избраться в парламент Молдавии.