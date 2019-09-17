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Народный артист Валерий Успенский умер в Петербурге

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Народный артист Валерий Успенский умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Петербурге на 81 году жизни. 

В Петербургской Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, где Успенский на протяжении почти 40 лет занимал пост заведующего кафедрой хорового дирижирования, уточнили, что артист ушел из жизни во вторник. Пока дата и место прощания с Успенским неизвестны, пишет ТАСС

С 1960 года Успенский был главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, потом руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, был дирижером Ансамбля песни и пляски ДВО, занимал должность художественного руководителя и главного дирижера Академического хора Хабаровска, а также руководил студенческими хорами хабаровского Института культуры и искусства. Был худруком хора Балтийской музыкальной Академии.

Вел международные мастер-классы и за последние годы успел поработать с хорами Таусонского университета США, Высшей школы музыки города Энсхеде из Нидерландов и многими другими коллективами. 

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