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Пригожин раскрыл свое отношение к передаче «Пусть говорят», посвященной болезни Заворотнюк

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Пригожин раскрыл свое отношение к передаче «Пусть говорят», посвященной болезни ЗаворотнюкМосква, 17 сентября. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выпуск передачи «Пусть говорят», посвященный актрисе, заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк. 

Выпуск передачи, известной скандалами, вызвал много обсуждений. Мнения о целесообразности и уместности эфира о больной Анастасии Заворотнюк сильно разделились.

Издание «ПолитЭксперт» решило поинтересоваться, как к этому эфиру отнесся шоумен и продюсер Иосиф Пригожин, которому по долгу профессии приходится взаимодействовать со СМИ и представлять интересы своих звездных подопечных.

Программа была подготовлена и выпущена в эфир несмотря на то, что официальных заявлений — подтверждений или опровержений — по поводу состояния актрисы ни семья, ни врачи до сих пор не сделали.

Пригожин отметил, что ситуация неоднозначная, и аргументы можно найти как «за», так и «против». С одной стороны, считает продюсер, телевидение таким образом привлекает внимание к острой и злободневной проблеме, которая вызывает большое сострадание.

«Наверное, они хотят направить посыл семье о выздоровлении, чтобы максимальное количество людей молились и посылали свою добрую энергию», — предположил он.

Но с другой стороны, рассудил Пригожин, телевидение всего мира попросту живет по принципу актуальности, и для него (для его рейтингов) важна тема, которая волнует всех.

Пригожин сказал, что не видит ничего критичного в том, что на шоу обсудили болезнь актрисы, и отметил, что телевидение в этом случае действовало по законам жанра.

«То, что телеканал собрал по этому поводу людей, и как-то обсуждают актрису, я не вижу в этом никакой трагедии. Можно говорить об этичности, но все, что сегодня творится вокруг нас, во многом можно назвать некрасивым и неэтичным, тем не менее это делается. Да, они используют имена, но это законы жанра», — заключил Пригожин. 

Пригожин уверен, что не стоит сильно акцентировать внимание на состоявшемся в эфире обсуждении и посоветовал вспомнить, что еще недавно «темой дня» была, например, свадьба Богомолова и Собчак. «Каждый день люди будут обсуждать новые темы», — подытожил продюсер.

Он также прокомментировал состояние актрисы, отметив, что сложно предположить, как именно будут дальше развиваться события, и обратил внимание на то, что следует с осторожностью относиться к процедурам омоложения. 

Напомним, 16 сентября в эфире Первого канала вышел выпуск передачи «Пусть говорят», который был посвящен Анастасии Заворотнюк. В студии программы был, в частности, фигурист, коллега мужа актрисы Петра Чернышева Алексей Ягудин, бывший PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева, а также приглашенные эксперты-онкологи. 

Программа была подготовлена и выпущена без официальных заявлений о здоровье актрисы со стороны семьи и лечащих врачей. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин угрожает подать в суд на Первый канал за этот эфир.

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Источник: «ПолитЭксперт»
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