Глава «Трезвой России» уличил бары в обходе закона о запрете торговли алкоголем

Москва, 17 сентября. Глава «Трезвой России» Султан Хамзаев рассказал, что некоторые бары обходят закон о запрете продавать алкоголь после 23.00 с помощью лицензий общепита.

Порядка 80% баров имеют лицензию общепита и продают алкогольные напитки на вынос. По словам Хамзаева, это мошенничество.

«Появилась лазейка по продаже алкоголя в ночное время, и отдельные недобросовестные предприниматели этим воспользовались», — прокомментировал активист, его слова передает «360».

Хамзаев заявил, что движение выступает против таких общепитов, которые даже столиков для посетителей не имеют. У них есть только окошко, через которое и реализуют спиртное.

Депутаты Госдумы предлагают запретить продажу алкоголя в небольших барах возле жилых домов. Россияне в 70 регионах страны против таких заведений.

Глава «Трезвой России» добавил, что в некоторых городах у жилых комплексов по несколько «пивнушек», в которых продают алкоголь. Это повышает криминогенную обстановку.

Он призвал регулировать продажу спиртных напитков на уровне регионов. Хамзаев уверен, что вести бизнес за счет здоровья граждан неправильно.

Напомним, что группа депутатов «Единой России» разработали законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких барах возле жилых домов.

Ранее сообщалось, что Минкультуры России предложило запретить установку кондиционеров и антенн на фасадах исторических зданий.