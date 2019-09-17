Москва, 17 сентября. Создание в СССР атомной бомбы не позволило Западу переиграть итоги Второй мировой войны и начать новый глобальный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин, который также является председателем Российского исторического общества, напомнил, что 70 лет назад прозвучал взрыв первой советской атомной бомбы на Семипалатинском полигоне. Нарышкин рассказал, от каких действий удержало США создание в СССР атомной бомбы. Испытание первой атомной бомбы в СССР стало предостережением для США от поспешных попыток переиграть итоги войны и ввергнуть мир в пучину нового глобального конфликта, подчеркнул директор ФСБ.

«Семьдесят лет назад на Семипалатинском полигоне прозвучал взрыв первой советской атомной бомбы. И это послужило наглядным предостережением для союзников Соединенных Штатов Америки от поспешных попыток переиграть итоги Второй мировой войны и ввергнуть мир в пучину очередного глобального конфликта», — заявил Нарышкин.

В июле 1945 года США провели первые испытания атомного заряда, а уже 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Положение СССР на международной арене резко ухудшилось: уже через три месяца после Великой Отечественной войны геополитические преимущества свелись к нулю.

Для ускорения работ по созданию атомного оружия были предприняты чрезвычайные меры. Успешное испытание бомбы состоялось 29 августа 1949 года, это обеспечило существование сильного и независимого государства.

Ранее The National Interest сообщил, что генералы НАТО были готовы прибегнуть к крайним мерам в противодействии подлодкам СССР во время Карибского кризиса 1962 года. Одним из наиболее «безумных» способов охоты на советские подлодки стало предложение сбрасывать с воздуха магниты, которые должны были крепиться к корпусу и издавать шум во время плавания, лишая субмарины их главного преимущества — малозаметности.