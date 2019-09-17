Шнуров в стихах высмеял идею Госдумы запретить продажу алкоголя в кафе

Санкт-Петербург, 17 сентября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял идею депутатов Госдумы РФ запретить продажу спиртного в мелких залах баров и кафе.

На своей странице в Instagram Шнуров прокомментировал новую инициативу российских парламентариев — запретить продажу алкоголя в барах и кафе, где площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Речь идет о заведениях, которые расположены в жилых домах, уточняется в законопроекте.

Музыкант напомнил, что подобные идеи «сухого закона» — не новинка для России. Однако подобные шаги со стороны властей всегда приводили к обратному эффекту — люди начинали распивать алкоголь в общественных местах. Кроме того, резко снижалось качество употребляемого ими алкоголя, так как они его покупали на «черном» рынке.

«Будем пить опять в парадных, скверах, садиках, грибках», — констатирует музыкант.

Шнуров в шутку подарил депутатам еще одну идею, как повысить мораль российского общества.

«Для подъема норм морали нам отменят туалеты, чтобы люди меньше срали», — предположил лидер «Ленинграда».

Ранее стало известно, что кабинет министров России в целом поддержал законодательный проект о запрете продажи спиртных напитков в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые расположены в пределах жилых домов. Авторы инициативы объяснили, что предложение связано с необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в своих квартирах.