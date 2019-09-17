Усс вручил грамоту президента РФ главе отделения Национального центра в Красноярске

Красноярск, 17 сентября. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил почетную грамоту с благодарностью президента России Владимира Путина руководителю регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Оксане Василишиной.

Ранее с наградой президента РФ Василишину поздравила председатель попечительского совета центра Елена Мильская.

«Мы гордимся, что в состав Национального центра входит Красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей — Красноярск», — подчеркнула глава движения. — Наши волонтеры самые искренние, душевные и всегда готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде».

Василишина уже несколько лет является идейным вдохновителем волонтерского движения в Красноярском крае. Под ее руководством «Поиск пропавших детей — Красноярск» стал одним из самых профессиональных подразделений России.

Как рассказала сама Василишина, возглавляемое ей подразделение насчитывает 200 человек. Она отметила, что представительства «Поиск пропавших детей — Красноярск» есть в Дивногорске, Канске и Абакане.

«Это обычные люди, добровольцы, которые хотят помочь найти детей. Наша работа — это в первую очередь помощь полиции и МЧС. Мы их ни в коей мере не заменяем, мы им действительно просто помогаем», — рассказала Василишина в интервью «ФедералПресс».

По словам Василишиной, в среднем организация получает порядка 20 сообщений в месяц о пропавших детях. В основном речь идет о подростках, сбежавших из дома. На поиски детей в возрасте до 12 лет подразделение получает порядка пяти заявок в месяц.

«Там тоже могут быть бегунки, а может быть ситуация «сел не в тот автобус», «заигрался на улице» и тому подобное. Ну, а маленький ребенок, потерявшийся в лесу, — это бывает исключительно редко. И здесь, конечно, бросаются все силы», — отметила Василишина.

Отметим, что в 2018 году волонтеры центра помогли найти 336 человек. В этом году организация получила 224 заявки. В 79 случаях искали детей. Например, недавно волонтеры регионального подразделения помогли найти в лесу четырехлетнего мальчика, который ушел со двора, когда его мама отвлеклась на других детей.

Кроме того, «Поиск пропавших детей — Красноярск» активно сотрудничает с региональными школами и проводит профилактику пропажи детей. В 2018 году центр организовал 287 подобных лекций для учащихся начальных классов.

В этом году «Поиску пропавших детей — Красноярск» исполнилось шесть лет. За это время подразделение и его волонтеров неоднократно награждали почетными грамотами, а также нагрудными знаками «За содействие МВД».