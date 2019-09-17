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Кадыров призвал театральных деятелей не оставлять воспитание молодежи «нашим врагам»

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Кадыров призвал театральных деятелей не оставлять воспитание молодежи «нашим врагам»

Грозный, 17 сентября. Глава Чечни Разман Кадыров призвал российских театральных деятелей не оставлять вопрос воспитания современной молодежи «нашим врагам». Он попросил воспитывать молодых людей в духе патриотизма и уберечь их от «фальшивых ценностей».

Кадыров провел в Грозном встречу с известными российскими театральными деятелями, среди которых были руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин и главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Борис Морозов. Глава Чечни во время общения с гостями назвал тему, которая больше всего его волнует.

«Вопрос должен решаться при участии всех нас. Нельзя дать «неправильным» людям использовать нашу молодежь. Нужно уберечь ее от фальшивых ценностей. Если у нас заберут культуру, то и патриотизма не будет. А кто тогда будет защищать Родину? Никто. Мы потеряем ее в последующем», — сказал Кадыров.

По его словам, в некоторых странах разврат и наркомания считаются нормальным явлением, разрушается институт семьи, хотя в России такого никогда не было. Кадыров считает, что таким образом теряются нравственные ценности. По его мнению, все чаще дети отдают своих родителей в дома престарелых, хотя они должны заботиться о своих родителях.

«Если мы оставим этот вопрос нашим врагам, то это будет большой бедой… Пожалуйста, поднимаясь на театральные сцены, делайте все для сохранения наших ценностей», — добавил чиновник.

Когда театральные деятели пропагандируют негативные явления, становится обидно, признался Кадыров.  

Кадыров неоднократно высказывается о роли правильного воспитания современного общества. Он неоднократно заявлял о готовности взять на перевоспитание некоторых россиян, например, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили две драки в центре Москве в октябре прошлого года.

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Источник: РИА Новости
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