Малькевич призвал ОБСЕ отреагировать на задержание главреда Sputnik Молдавия

В Кишиневе задержан главный редактор Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк. Пока сотрудники агентства пытаются выяснить причину задержания и правовой статус своего начальника, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о случившемся представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей отметил, что 19 сентября в Кишиневе начнется Молдавско-российский экономический форум, на котором запланирована серьезная дискуссия по медиа и свободе слова, и Владимир Новосадюк заявлен на ней как ключевой спикер.

«То, что в канун этого масштабного российско-молдавского форума задержали руководителя агентства Sputnik Молдавия, не может не возмущать. Это о многом говорит. Это наглость несусветная! И сегодня, выступая на конференции ОБСЕ в Варшаве, где тоже говорили о свободе слова, я обратился к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру. Я сказал ему: «Господин Дезир, пока мы с вами тут рассуждаем, как США и их партнеры рассказывают, насколько все плохо в России, в Молдавии хватают главу крупнейшего СМИ страны, не объясняя причин его задержания. А мы с вами продолжаем просто болтать, когда надо действовать», — сказал Малькевич Федеральному агентству новостей.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей, инцидент в Кишиневе с главой информагентства Sputnik Молдавия демонстрирует, что, несмотря на изменение конфигурации власти, она по-прежнему находится в антироссийском тренде, навязываемом из Вашингтона. Ограничение вещания российских СМИ в этой стране началось в период украинского майдана и не заканчивается по сей день.

Напомним, в мае этого года Малькевич сам был депортирован из Молдавии. После этого журналист и общественник приступил к работе над очередным документальным циклом «Смугляне-молдаване», в рамках которого молдавские правозащитники, журналисты, активисты и просто неравнодушные граждане рассказали ему любопытные факты того беззакония, которое процветает в их стране из-за олигархического режима «Плахотнюка & Ко».