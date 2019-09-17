Депутат сравнил рэп-баттлы с поединками в стихах Есенина и Маяковского

Москва, 17 сентября. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать рэп-баттл видом спорта. Соответствующую иницитиву он направил министру спорта Павлу Колобкову.

Российские политики говорят, что нужно поддерживать проекты молодежи, напомнил депутат. Поэтому рэп-баттлы стоит сделать официальными.

«На всех молодежных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут, рэп-баттлы и брейк-данс», — рассказал Власов, его слова передает «360».

А в других странах мира воркаут и брейк-данс являются спортивными дисциплинами. И соревнования популярны в Европе и в США.

Парламентарий считает, что из-за неясного статуса рэпа в России участники не могут получить господдержку и средства спонсоров. При этом рэп является современным продолжением того, что делалы поэты Серебряного века.

Например, Владимир Маяковский и Сергей Есенин устраивали стихотворные поединки. Власов добавил, что такой формат очень важен в спорах. Он развивает способность человека быстро мыслить и рифмовать.

Напомним, что в конце августа на ВДНХ состоялся большой молодежный фестиваль с неделей уличных танцев и выступлением популярных рэп-исполнителей.