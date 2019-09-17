В ООН высоко оценили помощь Руанды и АС ливийским беженцам

Нью-Йорк, 17 сентября. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди положительно оценил новое соглашение между Африканским союзом и Руандой о создании механизма транзита беженцев из Ливии.

«Руанда и Нигер, где уже почти два года действует центр для эвакуированных беженцев из Ливии, помогают нам решать вопрос о переселении нескольких тысяч уязвимых людей», — сказал Гранди.

По его мнению, эти страны предпринимают реальные действия для защиты людей, находящихся в большой нужде. Дипломат подчеркнул, что Руанда и Нигер дают надежду беженцам и «должны быть вдохновением для всех», пишет портал Ekklesia.

Как сообщалось ранее, меморандум о взаимопонимании, предполагающий создание переходного механизма для эвакуации беженцев из Ливии, был подписан правительством Руанды, верховным комиссариатом управления ООН по делам беженцев (УВКБ) и Африканским Союзом 11 сентября.

Согласно документу, правительство Руанды обеспечит защиту беженцам и мигрантам, которые содержатся в центрах задержания беженцев в Ливии. Для собственной безопасности на добровольной основе беженцы будут перевезены из Ливии в Руанду.

По словам пресс-секретаря УВКБ Бабара Балока, на первом этапе будет эвакуирована группа из 500 человек, в которую вошли лица группы риска - дети и молодежь из региона «Африканский Рог».

Напомним, по данным УВКБ с 2017 года эвакуировало из Ливии 4 тысячи 400 беженцев и мигрантов. Сейчас в ливийских центрах задержания находятся 4 тыс. 700 человек. Они ждут эвакуации в ужасных условиях.