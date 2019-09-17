Делегация Украины в ОБСЕ вновь помешала выступлению представителя Крыма

Варшава, 17 сентября. Украинская делегация в ходе совещания ОБСЕ по правам человека попыталась лишить слова представителя Крыма.

Инцидент произошел 16 сентября в ходе совещания ОБСЕ по правам человека, которое в эти дни проходит в Варшаве. Представитель Украины попытался лишить слова члена делегации Крыма Марию Волконскую. Представитель крымской делегации продолжила свое выступление несмотря на демарш украинской стороны. Волконская пригласила всех участников встречи в Крым, чтобы они могли самостоятельно оценить, что ситуацию с правами человека на полуострове. Она также напомнила, что Крым ежегодно посещают около 150 делегаций из разных стран.

17 сентября Волконская вновь выступила на совещании ОБСЕ по правам человека, в ходе которого обсуждались вопросы свободы СМИ. Представитель украинской стороны вновь выразил недовольство выступлением члена делегации Крыма. В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов напомнил украинской делегации, что Волконская является официально зарегистрированным участником совещания ОБСЕ.

«Мы призываем не использовать трибуну ОБСЕ и данного совещания для посягательства на территориальную целостность России», — пояснил он.

Позднее слово взял модератор встречи, который отметил, что Волконская имеет полное право высказывать свое мнение на совещании ОБСЕ по правам человека.

«Мы продолжаем выступление того же оратора. Мы просим не делать политических заявлений, связанных с юрисдикцией или принадлежностью той или иной стране той или иной территории», — сказал он.

Данное решение пыталась оспорить делегация Канады, однако модератор не позволил прервать выступление представителя Крыма.