Предлагая Эр-Рияду С-400, Путин повышает имидж российского вооружения

Военный эксперт Сергей Судаков уверен, что Саудовская Аравия просто обязана закупить российские ЗРК С-400 «Триумф».

Ранее стало известно, что сразу после атаки ударных беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить российские ЗРК С-400 «Триумф» или С-300 «Фаворит».

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — сказал российский лидер.

По мнению Владимира Путина, руководству Саудовской Аравии «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти. При этом он отметил, что ЗРК «надежно защитят любые объекты инфраструктуры» королевства.

С президентом согласен и политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Эр-Рияд действительно заинтересован в приобретении ЗРК. Интерес королевства явно прослеживался во время проведения военно-технического форума «Армия-2019».

«Они (Саудовская Аравия — Прим. ФАН) сейчас крайне заинтересованы в том, чтобы изучить подход к покупке и тут вопрос даже не в деньгах. Нужно понимать, что продажа С-400 — это конечно же заработок для нашей страны, но в основном — это имидж России. Да, 2-3 млрд долларов это, конечно, хорошие деньги, но в рамках масштаба России — не самые большие. Тут принципиально другой подход — наше оружие не нападает, не уничтожает и не убивает, а наше оружие защищает. Это принципиальная позиция», — утверждает аналитик.

Собеседник ФАН также подчеркнул, что американские системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot и THAAD, «как говорят на военном сленге — дырявые и не могут дать абсолютную купольность обороны».

«Купольность — это когда можно сбить абсолютно любой летящий объект — будь то ракета, большой или малый беспилотник, который способен нести какие-то заряды, легкие самолеты. Но те страны, которые задаются вопросом — как обеспечить свою безопасность с точки зрения понятных процедур, в первую очередь думают о том, чтобы купить какую-то американскую систему защиты. Это первое что пришло бы в голову господам из Саудовской Аравии. Но ведь они прекрасно понимают, что ошибок слишком много, слишком много того, что не позволяет говорить о том, что комплексы THAAD или комплексы Patriot являются эффективными. И вот здесь они видят, что Турция пошла вопреки всем желаниям НАТО, США и купила наши комплексы», — продолжает Судаков.

Соответственно в понимании представителей Эр-Рияда американские системы не дают 100% прикрытия их стратегических объектов. Более того, они не смогут обеспечить безопасность объектов компании Saudi Aramco.

«Да, дырявость американских систем говорит о том, что они не защищены. И если они купят С-300 или С-400, то это будет очень мудрое решение и не в плане того, что Россия просто заработает деньги, а в том, что Путин повысит имидж российского оружия. Ведь те страны, которые всегда находились под гнетом США, смогут возвращать себе свой суверенитет. На сегодняшний день показатель того, что страна может, в том числе начинать возвращать свой суверенитет, это попытаться изменить ту парадигму, которая называется «американский рынок вооружений». В последнее время практически все страны находятся под тяжелым гнетом и страхом того, что не дай бог, они ослушаются большого брата, что что-то пойдет не так. Продажа оружия для нас — вопрос абсолютно имиджевый, а не финансовый», — говорит эксперт.

Конечно, в случае если Саудовская Аравия все же решится на покупку российских противоракетных систем, Соединенные Штаты будут этому всячески препятствовать, вплоть до введения санкционного давления в отношении Эр-Рияда. Вашингтон не может допустить того, чтобы один из самых богатых союзников США перешел к другому клиенту (России).

«Но в этом случае США, кроме запугивания и шантажа, должны будут наложить вето на весь мир. А со всем миром очень тяжело воевать. Ведь если они сейчас захотят повоевать с Ираном, повоевать с другими странами, то это очень большие ресурсы и нельзя забывать, что выборы 2020 не позволят ни демократам, ни республиканцам вести активную войну. Это хороший для нас момент, ведь есть понимание того, что США будут пугать как лающая собака, которая будет лаять но не укусит. Так что надо быть наглее», — заключил Сергей Судаков.

Напомним, атака на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением беспилотников. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов. Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.