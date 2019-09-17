Германия проведет совместную с ООН конференцию по Ливии

Берлин, 17 сентября. Германия намерена провести совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) конференцию по Ливии, заявил посол ФРГ в Ливии Оливер Овча.

Посол ФРГ сообщил, что план проведения находится еще на ранней стадии, однако конференцию Овча назвал первым крупным дипломатическим толчком с апреля текущего года. Он отметил, что усилившийся весной кризис привел к перемещению более 120 тысяч человек и разрушил предыдущую работу ООН в этой стране.

«Германия инициировала процесс консультаций с ключевыми международными партнерами. При достаточной подготовительной работе эти усилия могут привести к значимому международному событию этой осенью», — добавил посол ФРГ.

Кризисная ситуация в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и маршала Халифы Хафтара, а запад — под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе в докладе для Совета Безопасности о текущей ситуации в Ливии сообщил, что на стороне ПНС действуют иностранные наемники, террористы и экстремисты. Кроме того, силы Сарраджа захватили единственный в столице аэропорт «Митига» в военных целях. Саламе подчеркнул, что действия ПНС подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну.