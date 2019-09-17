Сирия, 17 сентября. Ребенок погиб в результате взрыва в городе Африн. Минобороны Турции заявило об уничтожении трех террористов РПК на севере Ирака. Возобновились междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в Алеппо; нанесли ответные удары по позициям исламистов в северной части Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: организовала налет на больницу в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо.

ВВС Турции: уничтожили трех радикалов РПК в Северном Ираке.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в северной части провинции вновь вспыхнули междоусобные столкновения в рядах протурецких бандгрупп. Исламисты «Ахрар Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» обмениваются ударами недалеко от города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Отмечается, что поводом для начала вооруженного противостояния послужило нападение «Ахрар Аш-Шам» на городскую больницу с целью ареста одного из раненых радикалов. В ходе рейда пострадали также и сотрудники медицинского учреждения. Кроме того, был убит один из гражданских лиц и ранены еще пять человек, передает интернет-портал Step News Agency.

Поступают данные о взрыве в городе Африн. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), инцидент привел к гибели одного ребенка и ранению еще двух местных жителей. Более подробная информация пока уточняется. Активисты вооруженной оппозиции связывают произошедшее с подпольной деятельностью курдского формирования «Силы освобождения Африна».

Между тем в районах Аль-Азизия и Аль-Азаз в административном центре региона завершился новый этап работ, направленных на уничтожение следов военного присутствия боевиков. По сведениям Al Nour, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали СВУ, оставленные джихадистами, в период с 8.00 до 14.00. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил в декабре 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились уточненные данные о воздушной атаке неопознанной авиации на юго-востоке провинции вблизи границы с Ираком. Как утверждает на своей странице в сети Twitter военный источник (michaelh992), самолеты нанесли авиаудары по деревне Аль-Хари, которая находится поблизости от Абу-Кемаля. Согласно сведениям медиапортала Step News Agency, под огнем оказались склады с боеприпасами проиранских военизированных формирований. Никакой информации о последствиях налета все еще не поступало. Власти Израиля, который подозревается в совершении атаки, никак не прокомментировали случившееся.

Провинция Хама

В северной части Хамы вновь прогремел взрыв мины, заложенной исламистами вооруженной оппозиции еще во время оккупации данных территорий. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что детонация СВУ произошла в поселении Аль-Бувейда, расположенном неподалеку от освобожденного в августе города Мурек, в результате чего погибли или получили ранения пять человек. Напомним, летом на данном направлении разворачивались полномасштабные военные действия, в ходе которых Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российских ВКС удалось зачистить значительные территории. После их завершения на линии разграничения сил был введен режим прекращения огня, соблюдением которого исламисты, однако, продолжают пренебрегать.

Так, Twitter-канал (Step_Agency) передает, что радикалы предприняли очередную атаку в районе деревни Аль-Джанабра. По неподтвержденным данным оппозиционных источников, несколько солдат САА получили ранения. Тем не мене эта информация пока нуждается в проверке. В качестве ответных действий сирийские войска нанесли удары по укрепрайонам противника на подступах к населенному пункту Тель-Васит, расположенному на равнине Аль-Габ на северо-западе региона. Об этом сообщает новостной портал Baladi News.

Ирак

Турецкие ВВС возобновили боевые вылеты в северных районах Ирака. Информационное агентство Anadolu Agency сообщает о том, что военные самолеты атаковали опорные пункты группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) в районе Гара. По данным Минобороны Турции, результате авианалета были нейтрализованы три члена формирования. Кроме того, Анкара заявила об уничтожении складов с оружием и укрытий боевиков РПК. Напомним, турки преследуют цель зачистки приграничных районов от радикальных курдских бандгрупп в рамках операции «Коготь». Однако иракское правительство считает турецкое вторжение нарушением суверенитета страны и международного права.