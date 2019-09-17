Коломойский рассказал, кому выгоден поджог дома экс-главы НБУ Гонтаревой

Киев, 17 сентября. Украинский олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома экс-руководителя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

«Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами», — передает слова бизнесмена издание «Украинская правда».

Ранее экс-глава украинского регулятора Гонтарева заявила, что неизвестные злоумышленники сожгли ее дом в Киевской области, бросив бутылку с зажигательной смесью. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой «криминальным давлением» и заявил, что сотрудники правоохранительных органов приложат все усилия для поиска злоумышленников. В офисе главы украинского государства назвали поджог «грубым преступлением». Национальная полиция возбудила по факту поджога уголовное дело.

Гонтарева в конце прошлого месяца сообщила, что ее сбил автомобиль в британской столице. Ранее она заявила, что Коломойский ей угрожает. Сам Коломойский подчеркнул, что не намерен похищать Гонтареву и что она «рассказывает сказки».

Ранее экс-глава НБУ заявила, что в ее квартиру в столице Украины ворвались вооруженные люди в масках. Позже в Государственном бюро расследований (Госбюро) сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления регулятора в 2016 году.