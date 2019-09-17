Экс-депутата Рады возмутил возрастающий контроль США над Украиной 

Москва, 17 сентября. Украина больше не принадлежит своим гражданам, поскольку, по сути, перешла в собственность США, которые контролируют половину ее активов. Об этом заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, половина бюджета Украины уходит на обслуживание внешнего долга, оборону и безопасность. Экс-депутат задался вопросом, как в такой ситуации украинские граждане могут надеяться на повышение уровня жизни и положительные изменения в государстве.

«Как инвестировать в вулкан: наверное, безумно интересно, но абсолютно бесполезно», — подчеркнул Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1».

Бывший депутат Рады отметил, что если «раньше американцы были в теме, а теперь они в доле». Его возмутил возрастающий контроль США над Украиной.

«Теперь эта страна принадлежит не нам – американцы на 50% стали акционерами Украины! Поэтому они себя так вольготно ведут», — добавил он.

В качестве примера Килинкаров привел приезд на Украину спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, про существование которого глава Белого дома Дональд Трамп, «наверное, забыл». Килинкарова возмутило, что американский политик приезжает в Киев и «дает указания», как поступать с гражданской войной на Украине, с бюджетом страны, с вооружением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева сложились прекрасные отношения с Вашингтоном. В качестве примера он привел недавнее решение США восстановить военную помощь Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Киеву будет выделено в совокупности минимум 400 миллионов долларов, пишет «Газета.ru».

США будут содействовать Украине в сфере безопасности, а также окажут поддержку в утилизации вооружений и боеприпасов в стране. Отметим, что Россия неоднократно предостерегала Штаты от поставок на Украину вооружений. Против продажи оружия Киеву высказывались и многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.