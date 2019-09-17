Эксперт объяснил, почему в Киеве признают титульным только украинский этнос

Киевские элиты поставили задачу сделать из Украины унитарное и националистическое государство, где у национальных меньшинств есть только одно право, а именно раствориться в украинском этносе, считает политолог Богдан Безпалько.

Организация объединенных наций (ООН) призвала украинские власти принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Представитель международной организации напомнила, что с середины июля на Украине действует закон, который усиливает роль украинского языка как государственного.

«Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав национальных меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке с учетом инклюзивности, на основе консультаций разработать закон про права национальных меньшинств и коренных народов», — сказала Богнер на брифинге.

Киев не будет принимать такой закон, говорит Безпалько. Помимо ООН, к соблюдению прав меньшинств на Украине призывал Европейский союз, потому что Киев нарушает Европейскую хартию по региональным языкам, под которую попадают многие языки национальных меньшинств.

«Заявление, которое идет из структур ООН не носит обязательного характера, и не несет для Украины каких-либо негативных последствий в случае игнорирования подобного рода заявлений. ООН не может наложить санкции на Украину, если там не соблюдаются права национальных меньшинств», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее в украинских законах достаточно оснований, чтобы защищать права национальных меньшинств, в том числе их права на свой язык, утверждает политолог. Так, все права национальных меньшинств должны обеспечиваться Конституцией Украины, отмечает он.

«Но с другой стороны, законы, которые вводятся парламентом, полностью нивелируют подобного рода формулировки из Конституции. Большая часть этих прав сформулирована очень размыто. Их можно трактовать по-разному. Государства, где естественным образом сформирован баланс между национальными и этническими группами, просто принимают в качестве государственных несколько языков», — подчеркнул эксперт.

Этот баланс языков можно было в стране сформировать, но украинские элиты ставили другие цели и задачи, полагает Безпалько.

«Они хотели создать унитарное и националистическое государство, где титульным признается только украинский этнос. Все остальные должны быть национальными меньшинствами. Кроме того, у национальных меньшинств есть только одно право, украинизироваться, раствориться в украинском этносе, ассимилировавшись с ним. В противном случае они могут уехать, но это и привело к войне в Донбассе. Если бы люди могли развивать свою культуру, то катаклизмов на Украине не было бы», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в мае этого года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, жители страны должны пользоваться исключительно украинским языком практически во всех сферах жизни.

Однако нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать вступивший в силу закон о госязыке на предмет соответствия конституции Украины.

Представители украинской оппозиции резко раскритиковали закон о языке. В России также осудили принятый в Киеве закон. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что жителей Украины де-факто разделили на две категории, при этом у одной из групп возможности учиться, лечиться и использовать другие услуги будут сильно ограничены.