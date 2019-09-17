Властям Латвии объяснили, почему талантливая молодежь уезжает из страны в Россию

Рига, 16 сентября. Бывший депутат Европарламента от Латвии, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что талантливая молодежь уезжает из страны в Россию.

Митрофанов прокомментировал документ Службы госбезопасности Латвии об угрозе со стороны РФ и выступил с критикой в адрес властей своей страны. Он отметил, что настоящая угроза национальной безопасности таится в том факте, что из нее уезжает талантливая молодежь, которая предпочитает учиться в российских вузах.

«Талантливая молодежь тупо уезжает. Еще один механизм для повышения конкурентоспособности глуповатых и малообразованных выпускников латвийских школ, — приводит его слова РИА Новости. — Если Россия высасывает лучших, худшим легче поступать на бюджетные места в латвийских вузах».

При этом бывший евродепутат подчеркнул, что Рига ничего не делает, чтобы изменить ситуацию.

«Уже сейчас у государства недостает мозгов, чтобы осознать эту логику и заинтересовать молодежь остаться», — констатировал он.

В документе Службы госбезопасности Латвии выражается обеспокоенность работой России с молодым поколением соотечественников, в частности предоставлением квот на обучение в российских вузах. Проект концепции национальной безопасности будет рассмотрен правительством Латвии 17 сентября.

По мнению авторов документа, молодежь, которая обучалась за рубежом, возвращается на родину лояльной к России. Они утверждают, что такая ситуация противоречит интересам национальной безопасности страны.