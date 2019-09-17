ВОЗ обеспечивает медикаментами нуждающихся в отдаленных районах Ливии

Женева, 17 сентября. Поставки медикаментов в отдаленные районы на юге Ливии осуществлялись при поддержке Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Медикаменты для людей, живущих в отдаленных районах возле Убари, поступили благодаря поддержке со стороны Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации», — сказано в Twitter ВОЗ.

Также сообщается, что недавно ВОЗ доставила медикаменты во все части Ливии для помощи более чем 200 000 пациентам в течение трех месяцев. Доставленные расходные материалы предназначены для лечения инфекций, хронических заболеваний и травм.

Ранее ВОЗ сообщила, что более тысячи человек погибли и свыше 5,5 тысячи человек получили ранения в результате боев вокруг ливийской столицы Триполи.

Напомним, в 2011 году в Ливии после убийства многолетнего руководителя страны Муаммара Каддафи начался политический кризис. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад Ливии контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

С момента начала конфликта ВОЗ обращает внимание на возрастающее число жертв, к которым приводят военные столкновения.