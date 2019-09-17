Ульяновский эколог поддержал чиновницу фотографией из «шоколадной» ванны



Ульяновск, 17 сентября. Эколог из Ульяновска Александр Брагин решил поддержать чиновницу Светлану Опеньшеву и сфотографировался в «шоколадной» ванне. Снимок он опубликовал в своем Instagram.

По словам Устинова, фото он сделал в санатории Азербайджана. Только в этой стране, как уточнил, есть такая уникальная нефть.

«Для укрепления организма и лечения суставов именно надо ездить в такие места», — написал Брагин.

По словам эколога, такая процедура вполне доступна туристам из России. Более того, лечиться в Баку даже дешеле, чем в санаториях Ульяновской области.

Напомним, советница губернатора этого региона Сергея Морозова Светлана Опеньшина возмутила пользователей соцсетей публикацией селфи в лечебной нафталановой ванны. Опеньшина назвала ее «шоколадной». Правда, начальник ее отдых и стремление оздоровиться не оценил. По мнению Морозова, Опеньшина занимается «чудачеством» и вообще ей стоило бы «жить более скромно». Кроме того, он поручил провести по данному факту служебную проверку.

Отметим, что в декларации Опеньшиной за минувший год указан доход в размере 2,1 млн рублей. В собственности чиновницы находится 90-метровая квартира, огромные дом и участок.