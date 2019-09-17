ООН призвала Украину принять закон о правах нацменьшинств

Киев, 17 сентября. Организация объединенных наций (ООН) призвала украинские власти принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Представитель международной организации напомнила, что с середины июля на Украине действует закон, который усиливает роль украинского языка как государственного.

«Для того, чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав национальных меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке с учетом инклюзивности, на основе консультаций разработать закон про права национальных меньшинств и коренных народов», — сказала Богнер на брифинге.

Напомним, в мае этого года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, жители страны должны пользоваться исключительно украинским языком практически во всех сферах жизни, отметил НСН.

Однако нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать вступивший в силу закон о госязыке на предмет соответствия конституции Украины.

Представители украинской оппозиции резко раскритиковали закон о языке. В России также осудили принятый в Киеве закон. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что жителей Украины де-факто разделили на две категории, при этом у одной из групп возможности учиться, лечиться и использовать другие услуги будут сильно ограничены.