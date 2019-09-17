Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко

Киев, 17 сентября. Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода «Кузница на Рыбальском», — сообщил юрист Андрей Портнов в своем telegram-канале.

Отметим, что против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, а также в государственной измене из-за приказа направить в Керченский пролив три корабля украинских ВМС. Кроме того, в минувшую пятницу Порошенко сообщил, что против него и украинского МИД Павла Климкина было возбуждено уголовное дело «из-за подписания и имплементации минских соглашений». Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ возбудить дело по факту возможных злоупотреблений служебными полномочиями. Очередное уголовное дело против пятого президента Украины Порошенко назвал «вершиной неприемлемости».

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что Порошенко ждет «плохой конец». Команда нового президента Украины Владимира Зеленского перешла к решительным действиям после систематического игнорирования экс-президентом допросов по ранее озвученным 13-ти уголовным делам, отметил эксперт.