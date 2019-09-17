Правоохранители провели обыск у главы Sputnik Молдавия

Кишинев, 17 сентября. Молдавские правоохранители провели обыск у главы информационного агентства Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур.

«По месту жительства господина Новосадюка был проведен обыск в рамках расследования банковского мошенничества. Он прошел в контексте прошедшего вчера [в понедельник] лишения неприкосновенности двух депутатов парламента», — пояснил Гайтур корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании руководителя Sputnik Молдавия. Статус журналиста пока неизвестен, передает KP.RU.

Сообщается, что имя Новосадюка упоминалось в отчете международного агентства Kroll, расследовавшего хищение 1 миллиарда евро из молдавских банков Banca Sociala, Banca de Economii и Unibank, которое произошло в 2014 году. В этом же отчете фигурируют депутаты партии «ШОР» Марина Таубер и Регина Апостолова. Накануне они были арестованы, сообщает «Царьград».

Как рассказал исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу, Таубер и Апостолова являлись акционерами одного из молдавских банков и входили в преступную группу, возглавляемую бизнесменом Иланом Шором. Летом 2017 года его приговорили к 7,5 года лишения свободы за причастность к хищению денег. Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под контролем суда. В таких условиях он смог возглавить партию и избраться в молдавский парламент.