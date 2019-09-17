Война России и США превратит Европу в ядерное поле боя, считает эксперт

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet. В ЕС осознают, что в случае военного конфликта США и России Европа превратится в ядерное поле боя, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

По данным результатов опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53% до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет. Однозначную поддержку Вашингтону выразили от 3% до 19% жителей 14 стран ЕС.

Столь низкие показатели газета связывает с тем, что США слишком активно продвигают позицию «Америка превыше всего». Среди опрошенных нашлись и те, кто открыто заявил о поддержке России в потенциальном конфликте.

Европейцы начинают понимать, что они находятся на острие военного соперничества двух сверхдержав, говорит Александров.

«Это очень хорошо, что простые люди высказываются так, несмотря на русофобское давление СМИ. Так, значительное число европейцев не хочет быть пушечным мясом у США, и они готовы занимать позицию нейтралитета», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

После разрушений Первой и Второй мировых войн европейцы насытились вооруженными конфликтами в отличие от США, утверждает военный эксперт. Воевать в Европе никто не хочет.

«Европейцы в случае войны хотят сделать так, чтобы воевали не они, а американцы. Так, договор по ракетам средней и меньшей дальности был заключен благодаря тому, что ЕС рассчитывал вырвать звено эскалации из возможного военного противостояния между СССР и США. Получалось так, что обычные боевые действия, а потом использование обычного ядерного оружия не приведут к дальнейшей ступени эскалации и применению и ракет средней дальности, и, таким образом, Европа не пострадает. Использование этих ракет выбило и уничтожило бы ее», — сообщил он.

Европа превратилась бы в ядерное поле боя между СССР и США, где были бы основные разрушения, подчеркивает Александров.

«Тогда европейцы способствовали принятию этого договора СССР и США. А теперь, когда США вышли из этого договора, то повышается вероятность, что Европа превратится в ядерное поле боя. Глядя на это, европейцы меняют свое настроение. Они думают, что их могут держать как «жертвенных агнецов». В случае чего, Восточная Европа превратится в ядерное поле боя. Дальше эскалация не пойдет. Европу уничтожат в конечном итоге, а Россия и США отделаются небольшими потерями в масштабах ядерной войны», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее эксперты назвали зоной перманентной напряженности для Москвы Прибалтику, где НАТО может развязать войну против России. Более того, существует вероятность возникновения локального, регионального или даже глобального конфликта на границе со странами Балтии.