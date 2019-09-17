Москва, 17 сентября. Никакой «формулы президента Владимира Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Пушков напомнил, что есть Минские соглашения, которые «Киев не хочет выполнять».

«И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами», — призвал сенатор.

Пушков заявил, что «формулы Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует. Он уточнил, что бывший украинский глава Петр Порошенко пытался пригрозить России «радикальными мерами», но «ничего не добился и доигрался — до поражения на выборах».

«Обреченный путь», — резюмировал Пушков.

Никакой «формулы Зеленского» решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, к-ые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался - до поражения на выборах. Обреченный путь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2019

Напомним, Зеленский назвал «завершение войны» в Донбассе приоритетной задачей для Украины. По его словам, на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь. При этом глава государства подчеркнул, что Украина должна улучшить условия для своих военнослужащих.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.