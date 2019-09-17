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Пушков заявил, что «формулы Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует

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Пушков заявил, что «формулы Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует

Москва, 17 сентября. Никакой «формулы президента Владимира Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Пушков напомнил, что есть Минские соглашения, которые «Киев не хочет выполнять».

«И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами», — призвал сенатор.

Пушков заявил, что «формулы Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует. Он уточнил, что бывший украинский глава Петр Порошенко пытался пригрозить России «радикальными мерами», но «ничего не добился и доигрался — до поражения на выборах».

«Обреченный путь», — резюмировал Пушков.

Напомним, Зеленский назвал «завершение войны» в Донбассе приоритетной задачей для Украины. По его словам, на юго-востоке Украины необходимо остановить огонь. При этом глава государства подчеркнул, что Украина должна улучшить условия для своих военнослужащих.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

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