Число жертв взрыва во время выступления главы Афганистана увеличилось до 24

Кабул, 17 сентября. По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва в афганской провинции Парван, прогремевшего во время выступления президента страны Ашрафа Гани.

Телеканал 1TV со ссылкой на главу больницы сообщил, что число жертв взрыва выросло до 24. Ранее сообщалось о четырех погибших. Взрыв прогремел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании президента Афганистана.

Как сообщил источник телеканала в службе безопасности, магнитное взрывное устройство было установлено на автомобиле. При этом в МВД страны сообщили в комментарии телеканалу, что устройство привел в действие террорист на мотоцикле. Взрыв прогремел во время начала речи Гани. Глава Афганистана в результате взрыва не пострадал.

Избирательная комиссия Афганистана назначила выборы президента страны на 28 сентября текущего года. Однако запрещенная в РФ группировка «Талибан»1 пригрозила сорвать выборы. В ООН выразили обеспокоенность, что целью радикалов могут стать мирные граждане.

В Афганистане продолжается гражданская война между правительством страны, США и силами НАТО с одной стороны и запрещенным в РФ движением «Талибан» (запрещена в РФ) вместе с боевиками различных группировок с другой стороны.Ранее 11 сентября в Афганистане прогремел мощный взрыв у посольства США в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.