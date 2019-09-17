Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Число жертв взрыва во время выступления главы Афганистана увеличилось до 24

45
0 Оставить комментарий

Число жертв взрыва во время выступления главы Афганистана увеличилось до 24

Кабул, 17 сентября. По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва в афганской провинции Парван, прогремевшего во время выступления президента страны Ашрафа Гани.

Телеканал 1TV со ссылкой на главу больницы сообщил, что число жертв взрыва выросло до 24. Ранее сообщалось о четырех погибших. Взрыв прогремел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании президента Афганистана.

Как сообщил источник телеканала в службе безопасности, магнитное взрывное устройство было установлено на автомобиле. При этом в МВД страны сообщили в комментарии телеканалу, что устройство привел в действие террорист на мотоцикле. Взрыв прогремел во время начала речи Гани. Глава Афганистана в результате взрыва не пострадал.

Избирательная комиссия Афганистана назначила выборы президента страны на 28 сентября текущего года. Однако запрещенная в РФ группировка «Талибан»1 пригрозила сорвать выборы. В ООН выразили обеспокоенность, что целью радикалов могут стать мирные граждане.

В Афганистане продолжается гражданская война между правительством страны, США и силами НАТО с одной стороны и запрещенным в РФ движением «Талибан» (запрещена в РФ) вместе с боевиками различных группировок с другой стороны.Ранее 11 сентября в Афганистане прогремел мощный взрыв у посольства США в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров