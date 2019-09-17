Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО. События дня. ФАН-ТВ

Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО из белгородской исправительной колонии №4. Теперь их ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Как отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, традиционно ограничения являются формальными. Спортсменам необходимо прибыть к месту постоянной регистрации, месту жительства и встать на учет в специализированный орган, который находится в территориальном отделе полиции. На это процедуру, отводится три рабочих дня. Кстати, футболистов планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев.
«Встав на путь исправления, они могут стать примером для многих. У нас же не вся молодежь положительная: есть и правильные ребята, и с определенными сложностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, необходимо поддержать, а история Кокорина и Мамаева очень показательна», — заявил депутат.
Иран отказался от переговоров с США
В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН. В повестке на предстоящий год значатся почти 200 вопросов, касающихся международных проблем. Отметим, что ассамблея открывается на фоне нескольких конфликтов США с другими странами. Тегеран, например, отказывается вести переговоры с Вашингтоном на любом уровне. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — подчеркнул руководитель республики.
По мнению Хаменеи, встреча с представителями США будет означать успех американской политики давления на Иран. Добавим, уже через неделю начнутся прения на высоком уровне. В них примут участие лидеры 114 стран, а также главы правительств и министры иностранных дел. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление состоится 27 сентября.
Президент ЦАР назвал главные задачи для страны
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера назвал возвращение мира и стабильности в свою страну главной задачей на настоящий момент. С таким заявлением он выступил на ежегодном собрании общины Сант-Эгидио, которое проводится в Мадриде. Глава ЦАР подчеркнул, что урегулирование ситуации вышло на первый план еще в 2016 году. Благодаря усилиям России и активной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме прошла встреча лидеров противоборствующих сторон. По ее итогам было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике.
Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Актрисе провели сложную операцию, чтобы попытаться удалить злокачественную опухоль. Такие новые подробности страшной болезни актрисы публикуют в СМИ. Сообщается, что глиобластому выявили у Заворотнюк этой весной. В конце июня она в сопровождении матери вернулась в Россию, после трепанации ее состояние резко ухудшилось. Актриса в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации одной из московских больниц. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.