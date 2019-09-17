Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО. События дня. ФАН-ТВ

«Встав на путь исправления, они могут стать примером для многих. У нас же не вся молодежь положительная: есть и правильные ребята, и с определенными сложностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, необходимо поддержать, а история Кокорина и Мамаева очень показательна», — заявил депутат.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО из белгородской исправительной колонии №4. Теперь их ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Как отметил адвокат Мамаева Игорь Бушманов , традиционно ограничения являются формальными. Спортсменам необходимо прибыть к месту постоянной регистрации, месту жительства и встать на учет в специализированный орган, который находится в территориальном отделе полиции. На это процедуру, отводится три рабочих дня. Кстати, футболистов планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев .

Иран отказался от переговоров с США

В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН. В повестке на предстоящий год значатся почти 200 вопросов, касающихся международных проблем. Отметим, что ассамблея открывается на фоне нескольких конфликтов США с другими странами. Тегеран, например, отказывается вести переговоры с Вашингтоном на любом уровне. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — подчеркнул руководитель республики.

По мнению Хаменеи, встреча с представителями США будет означать успех американской политики давления на Иран. Добавим, уже через неделю начнутся прения на высоком уровне. В них примут участие лидеры 114 стран, а также главы правительств и министры иностранных дел. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление состоится 27 сентября.