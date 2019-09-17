Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на должность аудиторов СП

Москва, 17 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счетной палаты России (СП), депутаты обсудят их назначение в предстоящий четверг. Об этом заявил во вторник во время заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил спикер ГД, российский лидер внес на рассмотрение кандидатуры Валерия Богомолова, Андрея Перчяна, Даниила Шилкова, Сергея Штогрина для назначения на должность аудиторов СП, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Володин обратил внимание, что вопрос назначения аудиторов СП совет Госдумы обсудит в среду, а через сутки его рассмотрит Госдума.

Кроме того, по словам спикера ГД, фракции внимательно подошли к выбору кандидатур, а глава российского государства поддержал всех из предложенных кандидатов.