«Переобувшуюся» Бузову раскритиковали за мусульманский наряд

Москва, 17 сентября. Певица и бывшая звезда «Дома-2» Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию, на которой одета в женский мусульманский наряд, чем вызвала критику со стороны подписчиков.

Известная телеведущая посетила открытие бутика дома моды Firdaws в Москве. Возглавляет его дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат.

В социальной сети Бузова опубликовала снимок, на котором запечатлена с депутатом Государственной думы от Чечни Адамом Делимхановым. На заднем фоне можно заметить и знаменитого хип-хоп исполнителя Тимати.

Мероприятие певица назвала важным событием для любителей изысканной и элегантной одежды и поздравила дочь Кадырова с открытием бутика.

«Хочу выразить огромную благодарность и уважение главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за поддержку и приглашение», — добавила Бузова.

Публикация возмутила пользователей Сети. Они заявили, что девушка, пропагандирующая развязность, «переобулась» и старается быть похожей на мусульман. Комментаторы обвинили Бузову в двуличности, обратив внимание, что сначала она демонстрирует откровенные снимки, а затем говорит об исламских нормах в одежде.

«Оля, твой пост смешон. Какую красоту она создает для тебя, если ты, кроме трусов, на сцене ничего не одеваешь?» — написала alenkaalinova.

Ранее телеведущая устроила скандал перед участниками реалити-шоу «Дом-2». Причиной стали съемки, которые не смогли начать вовремя. Как уточнила артистка, она два часа ждала в гримерной, пока все соберутся, а потом потеряла терпение, пишет «Газета.ru».

Тем временем дом, в котором Бузова жила с бывшим возлюбленным Дмитрием Тарасовым, выставили на продажу за 250 миллионов рублей.