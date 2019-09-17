ООН призвала пожертвовать Украине миллионы долларов на подготовку к зиме

Женева, 17 сентября. Организация объединенных наций (ООН) призвала мировое сообщество пожертвовать 52 миллиона долларов Украине на подготовку к зиме. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Ларке.

Представитель ООН назвал ситуацию на Украине «критической для тысяч гражданских лиц на востоке» страны. По его словам, порядка 60% украинцев, живущих вдоль линии соприкосновения, «не имеют доступа к охране здоровья».

В связи с критической ситуацией на Украине Ларке призвал мировое сообщество срочно предоставить 52 миллиона долларов «на проведение подготовки к предстоящей зиме». Он объяснил, что деньги нужны сейчас, поскольку требуется время на приобретение и доставку помощи.

Отмечается, что на средства, которые были запрошены у мирового сообщества, предполагается оказать помощь 75 тысячам жителям Украины подготовиться к зиме, в том числе отремонтировать дома и запастись топливом.

Стоит отметить, что подобные призывы звучат от представителей ООН уже не первый год. В прошлом году в ООН призвали выделить деньги Киеву на реализацию плана по оказанию гуманитарной помощи живущим на востоке Украины жителям.