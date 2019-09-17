«Зенит» заключил контракт с Кокориным до конца сезона

Москва, 17 сентября. Футбольный клуб «Зенит» принял решение заключить контракт с Александром Кокориным по взаимной договоренности до конца сезона. Об этом рассказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

«По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», — сказал Медведев по телефону, передает РИА Новости.

На каких именно взаимных договоренностях было заключено соглашение между клубом и игроком, Медведев не уточнил. Теперь нападающего Александра Кокорина можно будет вновь увидеть в основном составе на играх «Зенита».

17 сентября футболист Александр Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом «Зенит» после освобождения из колонии по УДО.

Ранее клуб сделал заявление о том, что готов дать шанс форварду Александру Кокорину вернуться в большой футбол и предоставить возможность играть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, покинули исправительную колонию в Белгородской области.

8 октября 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Александра Кокорина — к полутора годам колонии общего режима. Оставшиеся два участника инцидента — Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий — были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.