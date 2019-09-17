Автор проекта о пиве на стадионах рассказал, зачем Кокорина и Мамаева позвали в Госдуму

Жесткая регламентация процесса продажи пива на стадионах позволит обеспечить снижение потребления алкоголя в связи с проведением спортивных соревнований. Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В интервью Федеральному агентству новостей парламентарий рассказал, как может измениться эта инициатива, зачем футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева пригласят в Госдуму и почему Артема Дзюбу могут привлечь к пропаганде ЗОЖ.

Эксперимент длинною в год

— Дмитрий Александрович, вы один из самых активных и инициативных депутатов. Нередко ваши идеи становятся поводом для дискуссий, в том числе проект о продаже пива на стадионах. Как вы думаете, в чем причина споров? Не готовы сами россияне, и у нас до сих пор нет «культуры пития»? Или проблема в чем-то другом?

— Сразу скажу, я человек непьющий, негативно отношусь к сильно выпивающим людям. Но мне непонятно, на основании чего появилось мнение о том, что пиво на стадионах может как-то повлиять на алкоголизацию общества. Да, я не являюсь большим специалистом в области футбола, но считаю себя экспертом в организации спортивных мероприятий.

Футбол — это, прежде всего, большой бизнес. Он родился не у нас. Это не лапта. Это европейский вид спорта, неотъемлемым атрибутом которого является пиво. Мы всегда удивляемся, почему наши футболисты играют хуже, чем их. Но при этом никто не учитывает, что мощными спонсорами для развития этой дисциплины являются именно пивные компании. Футбол требует больших вложений — тренеры, матчи и так далее. Как мы можем всю нагрузку переносить на государство? Как говорит министерство спорта, наш уровень финансирования достигнет европейского только в том случае, если тратить на футбол весь бюджет, предусмотренный на развитие отечественного спорта. Но тогда другие дисциплины останутся с нулем.

Когда-то я захотел почувствовать, что такое настоящий футбол. Поездил по многим странам мира, посмотрел, как проходят матчи у них. Например, был в Испании, Германии, Италии, Франции. Смотрят ли там футбол в пьяном угаре? Нет. Это не правда. В Англии, например, чтобы купить пиво, люди приходят заранее. И стоит оно, если не ошибаюсь, три фунта. Это дорого. При этом только прозвенел звонок — алкоголь прекращают продавать. И на самом матче никто не пьет, только в перерыве. После игры же стоимость пива падает до одного фунта, и люди остаются в специально-оборудованных барах. Никаких проблем не возникает.

Если мы пытаемся соответствовать традициям, то надо стараться делать это во всем. Здесь ничего нет сложного. Давайте проведем эксперимент, поработаем год, дадим нашим «пивникам», министерству спорта, владельцам клубов и стадионов посмотреть, что же это будет, какова вероятность того, что у нас в стране действительно поднимется уровень алкоголизации.

Да, к сожалению, у нас нет «культуры пития». Самогонные аппараты стоят в деревне в каждом дворе. Но проблему так (запретом продажи пива на стадионах. — Прим. ФАН) не победить. Я свидетель сухого закона — все виноградники повырубали, и что? Победили мы алкоголизм? Нет. Люди начали пить суррогатный спирт и умирать пачками.

— Вы сейчас назвали ряд правил при продаже пива на стадионах в Англии. Будет ли в вашем законопроекте прописано что-то подобное? Его доработают?

— Да, конечно. Даже на заседании комитета (комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который является соисполнителем по данному законопроекту. — Прим. ФАН) было четко сказано, что министерство спорта поддерживает. Но с оговоркой о том, что мы законопроект доработаем. Будут четко прописаны не только сами правила, но и то, куда пойдут дополнительные доходы.

У нас много сторонников и много противников. Минздрав, например, категорически против. Может, какие-то силовые структуры будут против. Может, кому-то в обществе это не понравится. В любом случае, еще до рассмотрения законопроекта в первом чтении мы будем просить комитет провести круглый стол в октябре-ноябре и пригласить для обсуждения все стороны, в том числе владельцев крупнейших стадионов, клубов, РФС, представителей общественности.

Почему, например, Минздрав занял такую позицию? Они проводили какое-то исследование? Болельщики приходят за 20 минут до матча, перерыв длится 15 минут. Нормальный человек за это время много не выпьет, одну-две кружки. Это как в театре. Пришел до спектакля — стоишь в фойе и ешь эклер. Прозвучал антракт — все опять побежали в кафе. Это традиция. Ну что, я эклеров не ел что ли? То же самое и здесь надо сделать. Если мы нашим болельщикам привьем эту культуру, четко пропишем правила, обеспечим надзор контролирующих органов, то никаких проблем не будет. И подтверждением этого является опыт Чемпионата мира по футболу.

— Владимир Вольфович часто напоминает, что в ЛДПР никто не курит и не пьет. Тяжело ли было выйти с этой инициативой? Сказалось ли это на ваших личных отношениях с лидером партии или коллегами по фракции?

— Действительно, наша фракция ведет здоровый образ жизни. И Владимир Вольфович считает, что пить и курить нельзя. Насколько его отношение изменилось ко мне в лучшую или худшую сторону — надо, наверное, спросить у него. И ему судить. Я ничего такого не почувствовал.

— Никто с вами бесед после этого не проводил и не осудил?

— Что значит «не осудил»? Любой депутат имеет право внести любую инициативу. Это непростой законопроект, и на заседании комитета при его рассмотрении были серьезные дискуссии. Те, кто всегда поддерживает мои законопроекты, сейчас высказали позицию отличную от моей. Это так. Но это вовсе не вопрос партийной принадлежности.

Надо вести разъяснительную работу с людьми. Посмотрите, как проходят турниры за рубежом. Там папа, мама, двое детей — и все в шарфах, шляпах и так далее. Там же поколениями ходят на футбол. А у нас почему-то считают, что стадион — это место коллективной попойки. Это неправильно.

Гораздо лучше привести молодежь на стадион, чем она будет в подворотнях выпивать или колоться. Это публичное место, где невозможно ничего сделать. Работают стюарды, установлены камеры, распознающие лица. Сейчас высочайший уровень безопасности.

Более того, в самом законопроекте прописано, что пиво ни при каких условиях не продается, если речь идет о детских или юниорских матчах. Я категорически против. У самого растут дети. Да, во взрослых командах тоже могут быть талантливые ребята 18-19 лет, но большинство все-таки старше 21.

— Профильный комитет (по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. — Прим. ФАН) поддержит законопроект?

— Я на это рассчитываю. Мы с Игорем Лебедевым (второй автор законопроекта. — Прим. ФАН) будем участвовать в заседании. Объясним свою позицию. Надеюсь, нас услышат.

Стать примером

— 17 сентября вышли на свободу футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сейчас, когда эта история завершилась, можно ли говорить о том, что реальные сроки были даны не столько, чтоб наказать ребят, сколько, чтоб другим спортсменам неповадно было?

— Решение суда говорит о том, что у нас нет и не должно быть неприкасаемых. Какой бы ты ни был заслуженный, великий, красивый или богатый, ты несешь ответственность за свои поступки. Должна быть грань, которую нельзя перешагнуть. Эти ребята, к сожалению, ее не увидели. Сейчас, я думаю, их мировоззрение изменится. И для многих наказание, которое понесли футболисты, — мощнейший стимул.

При этом я бы обратил внимание, что на Западе знаменитых людей, спортсменов, актеров часто в чем-то обвиняют. То они не заплатили безумные налоги, то они кого-то к чему-то склоняли. Но до тюрьмы никто не доходил. Здесь я все-таки приветствую российскую судебную систему, она довела дело до конца. Представляете, какой мощнейший прессинг был на следователей, на судей, чтобы ребят отпустить?

— Нужно ли каким-либо образом поддержать спортсменов после выхода на свободу?

— Мы планируем пригласить их на заседание комитета в Госдуму. Придут они или нет, сложно сказать. У них сейчас будет непростой период — сначала реабилитация, интеграция обратно в общество. Я не знаю, смогут ли они вернуться в спорт, потому что почти год для них прошел без тренировок. Кто бы не показывал видеоролики, как они играют в футбол в тюрьме, — это совершено не то. Кроме того, год потерянной спортивной жизни — тоже многое значит. У футболистов непродолжительная карьера, молодежь наступает на пятки.

Мы им пожелаем, конечно, восстановиться как можно быстрее. Ну и вести себя нормально не только на поле, но и в жизни. Для них все это было хорошей школой.

— Когда планируете с ними встретиться? Какие ожидания?

— Думаю, позовем на конец октября — начало ноября. Мне бы хотелось услышать, как это вообще произошло, что люди чувствуют в этой ситуации, и что дальше они попытаются сделать.

При этом, встав на путь исправления, они могут стать примером для многих. У нас же не вся молодежь положительная: есть и правильные ребята, и с определенными сложностями. Тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, необходимо поддержать, а история Кокорина и Мамаева очень показательна. Общество им помогло, государство поверило — отсидели меньше назначенного срока. Это говорит о том, что им доверяют. Они это заслужили, в том числе своим трудом в местах лишения свободы.

Символ ЗОЖ

— Не так давно мы обсуждали вопрос о съемках «Брата-3» шоуменом Стасом Барецким. Вы тогда отреагировали довольно остро. Планируете ли предпринять какие-то меры, чтобы не допустить работы над этой картиной?

— Мое мнение — это авантюристы, которые пытаются на имени и на истории этого фильма создать себе имидж скандалистов, либо заработать денег. Я лично их не поддерживаю. Но вмешаться в данной ситуации не могу. Если бы это было сделано на деньги государства — тогда другой разговор.

«Брат» — это классика нового российского кино. Для многих — культовая вещь. Создавая такое продолжение, они пытаются поймать хайп. Это, конечно, неприемлемо, но ничего сделать нельзя.

— Раз уж мы заговорили про шоу-бизнес, зачастую его представители являются источником пагубных идей. Можно ли изменить ситуацию и все-таки привлечь их к пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни?

— То, что блогеров, известных людей надо привлекать — однозначно. И это будет гораздо дешевле, чем безумные кампании по продвижению той или иной идеи. Но в этом вопросе нужно быть осторожным. Можно как набрать очков, так и потерять.

— Кто первый приходит на ум?

— Я думаю, к этой работе можно было бы привлечь [футболиста Артема] Дзюбу. Он бы мог поделиться своим личным опытом, рассказать о достижениях на поле.

Я болею за Россию на международных матчах, и для меня важно, как те или иные спортсмены, тренеры ведут себя во время и после матчей. Посмотрел его блог — он благодарит своих болельщиков, страну за поддержку. Также извиняется за неудачные игры.

Сахарная игла

— Продолжая беседу о положительном опыте в работе по оздоровлению населения, не могли бы рассказать, есть ли успехи в реализации ваших инициатив? Вы часто выступаете с предложениями по ограничению потребления вредных продуктов — сладостей, газированных напитков и так далее.

— Да, я действительно уже несколько лет занимаюсь этим вопросом, но наши производители меня не слышат, а Минздрав поддерживает лишь на бумагах. До практики дело, к сожалению, не дошло.

С одной стороны, мы говорим о том, что нам надо поднимать рождаемость, увеличивать продолжительность жизни, решать демографические проблемы. Огромное количество классных инициатив. С другой стороны, мы сами подсаживаем детей на «запрещенку».

Зайдите в любой детский парк. Что мы увидим? Огромное количество каких-то безумно сладких продуктов: газировка, батончики, мороженое, пирожные, пакетированные соки, где до 50% сахара. И то же самое в школах, институтах.

Я и сам в детстве очень любил, и не мог слезть с сахара — начал набирать вес, плохо себя чувствовал. Когда увидел свои медицинские показания, то испугался, что будут проблемы со здоровьем. Начал на собственном примере пропагандировать ЗОЖ.

При этом вопрос решается очень просто. Нужно заставить Минздрав провести исследование и разработать программу допустимых норм для детей — расписать, сколько сахара должно быть в соке, пирожном и так далее. Понятно, что в магазине можно купить все, что угодно, но хотя бы в школах вредной продукции быть не должно.

Самое главное, чтоб Минздрав сделал что-то физически — издал приказ, начал исследования. Нужно только желание.