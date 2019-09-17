Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией ради венесуэльцев

Каракас, 17 сентября. Правительство Венесуэлы продолжит держать открытыми все двери для диалога с оппозицией во имя спокойствия всех жителей страны, заявил лидер Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Об этом политик написал в своем официальном микроблоге в Twitter после подписания соглашения с частью оппозиции. Оно состоялось накануне. По мнению Мадуро, подписание этого документа можно считать шагом к мирному сосуществованию.

Напомним, протестные акции начались в Венесуэле в конце января 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо назвал себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран Евросоюза поддержали Гуайдо и начали давить на представителей законной власти Венесуэлы. Для достижения поставленных целей Вашингтон устроил информационную атаку и использовал СМИ для публикации фейков.

В частности, западные издания начали утверждать, что «золото Мадуро» якобы вывозилось самолетами российской авиакомпании, и распространять фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы отправили в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро. Позже сами журналисты эту информацию опровергли.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона контактирует с представителями Хуана Гуайдо и оппозицией Венесуэлы, однако это происходит в формате, который понятен для правительства президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.