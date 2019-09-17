«Зенит» сделал заявление о дальнейшей карьере Кокорина в клубе

Санкт-Петербург, 17 сентября. Футбольный клуб «Зенит» готов дать шанс форварду Александру Кокорину вернуться в большой футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В клубе отметили, что нападающий полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок, добавив, что спортсмен вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой.

«Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — говорится в заявлении клуба.

Руководство клуба рассчитывает, что он сможет достаточно быстро набрать форму.

Детали нового контракта будут раскрыты позднее, сообщили в пресс-службе.

«На протяжении всего разбирательства главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддерживал футболиста и его семью. Он продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — следует из заявления.

Во вторник, 17 сентября, футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Спортсмены отбывали наказание в белгородской ИК-4 после двух драк в столице, в результате которых пострадали водитель телевизионной ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также руководитель департамента министерства промышленности и торговли РФ Денис Пак.

В начале мая текущего года Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени футболисты подали ходатайство на УДО, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение заключенных игроков.