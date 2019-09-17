Володин поздравил новых депутатов Госдумы с избранием

Москва, 17 сентября. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил депутатов, победивших на довыборах в нижнюю палату парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Уважаемые коллеги, давайте мы с вами поздравим депутатов, которые вновь избраны по итогам прошедших довыборов в Государственную думу в четырех одномандатных округах», — сказал Володин.

Он напомнил, что речь идет о Юрии Бобрышеве (Новгородская область, «Единая Россия»), Ольге Пилипенко (Орловская область, «Единая Россия»), Иване Пиляеве (Хабаровский край, ЛДПР), а также Антоне Шипулине (Свердловская область, «Единая Россия»).

«Владимир Вольфович (Жириновский. — Прим. ФАН), вам прибыло», — отметил Володин.

Напомним, довыборы в нижнюю палату парламента прошли в единый день голосования, 8 сентября.