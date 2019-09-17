Учения «Центр» выявили преимущества ракетно-зенитной военной техники РФ

Астрахань, 17 сентября. Высокие характеристики и преимущества ракетно-зенитной военной техники России, знаменитой на весь мир, были выявлены 17 сентября в ходе одного из этапов стратегических командно-штабных учений «Центр» на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Об этом сообщил генерал-лейтенант, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель командующего ВКС России Юрий Грехов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В рамках учений «Центр-2019» группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне «Ашулук» отразила удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку», — указал он.

В ракетно-зенитную группировку вошли системы С-400, С-300 ПМ.

«Всего к отражению удара привлекалось только 17 сентября более 500 военнослужащих, 150 единиц вооружений военной техники. Высокие характеристики нашей техники, которую знает весь мир, были в очередной раз подтверждены», — отметил генерал-лейтенант.

В ходе учений на «Ашулуке» были уничтожены все воздушные цели, которыми выступили системы, имитировавшие ударные беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты, крылатые ракеты, военно-тактическую авиацию. Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах 50-100 метров, отметил заместитель командующего ВКС России.

«При этом, например, скорость крылатой ракеты 250–300 метров в секунду. А мишени летели со скоростью около 500 метров в секунду. Кроме того, была сбита сложная баллистическая цель, которая летела с высоты 35 километров. Все цели были своевременно обнаружены радиотехническими войсками и уничтожены зенитно-ракетными комплексами», — подытожил Грехов.

Стратегические учения «Центр» проходят на восьми полигонах России и стран ближнего зарубежья. Завершатся маневры 21 сентября. В них, кроме российских военных, примут участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана. Помимо 128 тысяч человек личного состава, планируется привлечь более 20 тысяч единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов,