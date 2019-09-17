Кремль назвал отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинутыми

Москва, 17 сентября. Москва и Эр-Рияд намерены дальше работать над расширением сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля констатировал, что отношения между Россией и Саудовской Аравии «весьма продвинутые». По его словам, у стран есть наработки по развитию сотрудничества в различных сферах.

«Москва и Эр-Рияд намерены дальше работать над расширением взаимодействия в самых различных областях, будь то экономика, инвестиции, торговый обмен и так далее, — сказал Песков. — Кроме того, осуществляется взаимодействие в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество».

Контакты России и Саудовской Аравии по вопросам сотрудничества в вопросах военно-технической сфере «осуществляются и будут продолжены», подчеркнули в Кремле.

Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России в урегулировании их отношений, добавил пресс-секретарь российского президента.