Стало известно, как украинцы оценивают работу Зеленского

Киев, 17 сентября. 70% жителей Украины положительно оценивают деятельность нового главы государства Владимира Зеленского, в то время как лишь 9% характеризуют работу президента отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованного на сайте аналитического центра «Центр Разумкова».

«Деятельность Президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов, отрицательно — 9%, нового состава кабинета министров Украины — соответственно 45% и 8%, вновь избранной Верховной рады Украины — соответственно 44% и 10%», — указано в сообщении.

Работу партии «Слуга народа» подавляющее большинство опрошенных также характеризует положительно — 50% против 11%.

А вот деятельность других фракций и депутатских групп в Раде украинцы чаще оценили негативно. Например деятельность фракции «Европейская солидарность» положительно оценили лишь 14% респондентов, зато отрицательно — 59%, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» перевес также пришелся на сторону негатива — 17% и 54% соответственно.

По данным опроса, 62% респондентов считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране, 7% — что приведет к ухудшению ситуации, а 15% полагают, что существенно она не изменит ситуацию в стране.

Исследование по оценке гражданами ситуации в стране и деятельности власти проводилось социологической службой «Центр Разумкова» в период с 6 по 11 сентября 2019 года, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет.

А ранее стало известно, сколько украинцев доверяет Зеленскому. Оказалось, что среди всех украинских президентов Владимир Зеленский имеет самый высокий процент доверия жителей Украины — 70%. До него ни один президент в истории страны не имел такого высокого процента доверия. Единственным, кто некогда набирал наиболее приближенный к Зеленскому рейтинг доверия, был Виктор Ющенко, которому в свое время доверяли 50% жителей страны.