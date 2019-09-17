Морозову припомнили фото «с рожками» из-за увольнения чиновницы за селфи в «шоколаде»

Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, публично осудившему своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву за селфи на отдыхе, не стоит принимать жестких мер в ее отношении. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

17 сентября Сергей Морозов распорядился провести служебную проверку в отношении своей подчиненной Светланы Опенышевой. Она выложила в Instagram селфи во время принятия ванны из нафталановой нефти в одном из санаториев Азербайджана. Фотографию представительница правительства Ульяновской области сопроводила подписью «Шоколада много не бывает». Публикация вызвала общественный резонанс. Губернатор осудил поступок Опенышевой, отметив, что «нужно жить более скромно».

«Губернатор Морозов поступит, мягко говоря, не совсем верно, уволив свою многолетнюю соратницу. Это можно было бы отыграть по-другому. Она могла бы принести извинения, удалить пост, дать подробные разъяснения о том, сколько все это стоило», — пояснил Александр Малькевич ФАН.

Глава комиссии по СМИ в ОП РФ обратил внимание на то, что и сам глава области Сергей Морозов три года назад оказывался в центре скандала из-за фотографии в социальной сети «ВКонтакте». Малькевич отметил, что начальнику главе Ульяновской области следовало бы отнестись с пониманием к той ситуации, в которую попала Опенышева.

«Уж не губернатору Морозову так жестоко наказывать людей за такие вещи. В свое время он «прославился» в кавычках, когда активистка ульяновской «Молодой гвардии» выложила селфи с ним на фоне стеллы в память павших в Великой Отечественной войне, где губернатор Морозов ставит ей рожки. При этом основной удар пришелся на девушку: ей пришлось удалить этот аккаунт, всячески извиняться», — заявил Малькевич.

Журналист пояснил, что эту историю 2015 года он даже включил в свой мастер-класс о правилах медиfповедения публичных людей в качестве примера того, как не стоит делать.

«Губернатор, который ставил рожки на фоне стеллы в память погибших в Великой Отечественной войне, теперь поспешно увольняет своего ближайшего соратника, — возмутился Малькевич. — При этом он сам вляпался в соцсетях, причем недавно, — должен был наоборот поддержать».

По мнению общественника, Светлана Опенышева поступила необдуманно, но не заслуживает жестокого наказания.

«Да, она не подумала, сделала глупую подпись под этим. Но это не Арабские Эмираты, не Мальдивские острова. Это не шоколадная ванна на самом деле за миллионы рублей. Это просто беда, на самом деле, человека немолодого, который не знает, как себя вести в эпоху, когда все мы как на ладони», — выразил свою точку зрения Малькевич.

Представитель Общественной палаты РФ также отметил необходимость введения экспресс-курсов для всех госслужащих регионального и федерального уровня, на которых преподаватели будут знакомить учеников с азами поведения в публичном пространстве, включая аккаунты в социальных сетях. По мнению Малькевича, такое обучение может быть добровольным. Однако каждый из чиновников должен иметь возможность застраховать себя от потери работы и других имиджевых рисков, связанных с незнанием правил поведения в эпоху новых медиа.